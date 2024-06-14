Bitlis'te Yaylada At Kazası: Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Yaylada At Kazası: Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren 52 yaşındaki Necibe Can, ambulans helikopterle Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine ulaşmak için 7 saat yürüyen UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, Can'ı taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

14.06.2024 17:13
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Bitlis'in Hizan ilçesinde yaylada attan düşerek kafa travması geçiren kadın, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün Hizan'ın Büyük Tepe Yaylası mevkisinde 52 yaşındaki Necibe Can'ın attan düşerek kafasını çarptığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yol olmadığı için 7 saat yürüyerek olay yerine ulaşan ekipler, Can'ı taşıyarak Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesine getirdi.

Burada helikopter ambulansa alınan Can, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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