Bitlis'te Yıldızların Büyüleyici Şöleni - Son Dakika
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Bitlis'te Yıldızların Büyüleyici Şöleni

Bitlis'te karla kaplı doğada yıldızlar muazzam bir şölen sunarak gökyüzünü süslüyor.

25.02.2025 10:57
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Bitlis'in beyaz örtüsünün üstünde yıldız şöleni

BİTLİS - Bitlis'te beyaz örtüyle bütünleşen yıldızların gökyüzünü süsleyen muazzam şöleni büyük beğeni topladı.

Bitlis'in dağlık alanları, kışın karla kaplandığında başka bir güzellik sergiliyor. Karla kaplı dağlar ve vadiler, yıldızların parlak ışıklarıyla adeta bir tabloyu andırıyor. Bölge halkı, Bitlis'in tipik soğuk kış akşamlarında, karın üzerinde yıldızların dansını hayranlıkla izliyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Bitlis, gökyüzü ve doğanın muhteşem uyumuyla büyüleyici manzaralar sunuyor.

Doğa ve uzay gözlemciliği yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, astrofotoğrafi tekniğiyle uzun pozlama yaparak on binlerce yıldızı Bitlis'in kış manzaralarıyla bir araya getirdi. Dondurucu soğukta günler süren çekimler, yıldızların parlak ışıltısıyla karla kaplı doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.

"Günler süren dondurucu soğukta bu eşsiz görüntüleri yakalamayı başardık" diyen Dr. Cihan Önen, Bitlis'in kış aylarında doğa ve gökyüzünün sunduğu bu büyüleyici güzellikleri keşfetmeye davet ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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