Bitlis'te Yılsonu Sergisi: El Emekleri Görücüye Çıktı - Son Dakika
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Bitlis'te Yılsonu Sergisi: El Emekleri Görücüye Çıktı

28.05.2025 16:24  Güncelleme: 16:30
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Bitlis Halk Eğitim Merkezi, çeşitli kurslarda üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği yılsonu sergisini düzenledi. Vali Ahmet Karakaya, kadınların sosyalleşmesi ve eğitimi için halk eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

Bitlis'teki kurslarda üretilen el emekleri yılsonu sergisiyle görücüye çıktı

BİTLİS - Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli kurslarda üretilen ürünler düzenlenen yılsonu sergisi ile görücüye çıktı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek merkezilerindeki kursiyerlerin yıl içerisinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünler düzenlenen sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde düzenlenen açılış programında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, özellikle kadınlara yönelik açılan kursların öğrenmenin yanında bir rehabilitasyon merkezi olarak görev yaptığını belirterek, "Halk eğitim kursları önemli. Devletimizde halk eğitim merkezlerini çok aktif bir şekilde kullanıyor. Halk eğitim merkezlerinde bu kurslardan daha çok hanımlar istifade ederek farklı alanlarda kurslarda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Hanımların üretim süreçlerine katılmadığı ve sosyalleşemediği bir ortamda ülkemizin de kalkınması mutlaka yarım kalacaktır. Bu çerçevede halk eğitim merkezlerinin, yaygın eğitimin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Halk eğitim merkezlerinde ve yaygın eğitim kurumlarımızda gerek okuma-yazma kursları, gerek sanatsal ve kültüre dair kurslarda tek amaç insanlarımız bir şeyler öğrensin mi? Hayır. Öğrenmenin yanı sıra aslında bir nevi rehabilitasyon merkezidir. Bir nevi sosyalleşme ve hanımların kendilerini ifade edebildiği merkezlerdir. Belli bir düzen ve disiplin içerisinde ama samimiyetin başta kadınlar olmak üzere bütün vatandaşlarımız istediği şekilde uygun kurslardan faydalanmaktadır. İlimizde yaklaşık 5 bin vatandaşımız, bunların ekseriyeti hanımefendiler olmak üzere bu kurslardan faydalanmış durumda. Bir sonraki yıl için hedef koyuyoruz. Tabii ki kaliteden ve nitelikten taviz vermeksizin 10 bin kursiyer sayısı olarak iki katını düşünmek lazım. Çünkü Bitlis hem bundan daha fazlasına ihtiyacı var hem de daha fazlasını yapabilir. Bu sergide emeği geçen kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise "Büyük bir azim ve sabırla ürettikleri ürünlerini sergileyen kursiyerlerimizi kutluyorum. Hayat boyu öğrenme sadece sınıfla sınırlı değil. Bireylerin yaşamı boyunca ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için uygulanan sahadaki eğitim sürecidir. Bu sergide emeği geçen herkesi kutluyorum sergimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise 200'ün üzerinde kursta eğitim gören 4 bin 860 kursiyerin değişik alanlarda kurs aldığını belirterek, "Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir. Gelişmek insanın doğasında vardır. Kendini geliştiren bireyler toplumların kalkınmasında önemli bir role sahiptirler. Bu bilinçle Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak bireylerin potansiyellerini keşfetmeleri, geliştirmeleri ve sürdürmeleri için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Çağımızın gereklilikleri doğrultusunda bireylerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kişisel ve mesleki bilgi, yeterlilik ve becerilerinin gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin kültürel zenginliklerini yaşatarak geleceğe taşıma misyonuyla hareket eden halk eğitimi merkezimizde, her yaştan vatandaşımız için ihtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenliyoruz. Bu ilkelerden yola çıkarak Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2024-2025 eğitim öğretim yılında okuma yazma kursları, mesleki, eğitici, kültürel, din eğitimi ve spor dallarında toplam 262 kurs açmıştır. Bu kurslarımızda 3 bin 810'u kadın, bin 50'si erkek olmak üzere toplam 4 bin 860 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca liselerden mezun olmuş gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak üzere 72 öğrencimize destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim verilmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklardan oluşan mankenlerin sunduğu gösterinin ardından halkoyunları ekibi gösterisini sundu. Program kurdele kesimi ve serginin gezilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Ahmet Karakaya, Eğitim, Güncel, Bitlis, Kültür, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yılsonu Sergisi: El Emekleri Görücüye Çıktı - Son Dakika

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