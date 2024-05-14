Bitlis'teki Sahil Anaokulu Öğrencileri Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
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Bitlis'teki Sahil Anaokulu Öğrencileri Ürünlerini Sergiledi

Bitlis\'teki Sahil Anaokulu Öğrencileri Ürünlerini Sergiledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, 'Hayal Et, Tasarla, Üret' projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi. Proje, çocukların hayal güçlerini kullanarak üretken olmalarını sağlamayı hedefliyor. Romanya'daki bir anaokulu ile ortaklaşa hazırlanan projede, çocukların çizimleri animasyona dönüştürülerek, ebeveynler tarafından dolgu oyuncaklara çevrildi ve çocuklar mozaik taşları ve seramik hamuru kullanarak ürünler hazırladı. Proje, çocukların düşünme becerilerini geliştirmeyi ve zihin dünyalarını gerçek dünyaya taşımak amacıyla gerçekleştirildi.

14.05.2024 17:21
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu öğrencileri, "Hayal Et, Tasarla, Üret" projesi kapsamında hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Okuldaki öğretmenlerden Meryem Şirinsoy, amaçlarının hayal güçlerini aktif kullanan öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Projeyi Romanya'nın Bistrita şehrindeki Kindergarten No. 3 Bistrita Anaokulundaki öğretmen Ana Maria Telcean ile birlikte hazırladıklarını belirten Şirinsoy, şunları kaydetti:

"Hayal et, tasarla ve üret adındaki projemizin çalışmaları, çocukların çizimlerinin animasyona dönüştürülmesi, ebevenynlerin çocukların çizimlerini dolgu oyuncaklara çevirerek somutlaştırması, çocukların mozaik taşları ve seramik hamuru ile ürünler hazırlamaları, tüm ürünler ve gerçeğe dönüşen çizimlerin sergilenmesi aşamalarını içeriyor. Hayata geçirdiğimiz projeyi okul bahçesinde sergiledik. Çocukların düşünme becerilerini geliştirmek ve zihin dünyalarını gerçek dünyaya taşımak istiyoruz."

Mart ayında başlatılan projenin mayısta sona erdiği ve hazırlanan 17 tasarımın sergilendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Romanya, Bitlis, Tatvan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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