Bitlis'teki Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı Türkiye finallerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Bitlis'teki Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı Türkiye finallerine hazırlanıyor

Bitlis\'teki Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı Türkiye finallerine hazırlanıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu bünyesinde kurulan kız futbol takımı, Türkiye finalleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde yapılan futbol turnuvasında birinci olan takım, Siirt'te düzenlenen bölge elemelerinde Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı. Elazığ'da düzenlenecek olan müsabakalarda başarılı olmak isteyen öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri İbrahim Erdoğan gözetiminde antrenman yapıyor. Takımın hedefi Türkiye finallerine katılarak şampiyon olmak ve kente kupayla dönmektir.

06.05.2024 11:21
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Tuğ Ortaokulu bünyesinde kurulan kız futbol takımı bünyesindeki sporcular, Türkiye finalleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan futbol turnuvasında birinci olan Tuğ Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Siirt'te düzenlenen bölge elemelerinde Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Elazığ'da 9 Mayıs'ta düzenlenecek müsabakalarda başarılı olmak isteyen öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri İbrahim Erdoğan gözetiminde antrenman yapıyor.

Türkiye finallerine katılmayı hedefleyen öğrenciler, şampiyon olarak kente kupayla dönmek için ter döküyor.

Erdoğan, okul bünyesindeki futbol takımını yaklaşık üç yıldır çalıştırdığını belirtti.

Takımın Siirt'te yapılan bölge maçlarında şampiyon olduğunu anlatan Erdoğan, "Bu sayede yarı finale katılma hakkı kazandık. Elazığ'da yapılacak Türkiye yarı finallerine en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye finalleri. Sporcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de finallerde başarılı olarak okullarını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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