Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yatırımları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yatırımları inceledi

Bitlis Valisi Karakaya, Hizan\'da yürütülen yatırımları inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırım ve hizmetleri inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde tamamlanan ve yapımı devam eden yatırım ve hizmetleri inceledi.

İlçe programı kapsamında ilk olarak Kolludere bölgesinde tamamlanan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışmasını inceleyen Karakaya, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kolludere Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Karakaya, Horozdere grup köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hizan Kaymakamlığını ziyaret eden Karakaya, ilçede yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunarak projelerde gelinen son durumu değerlendirdi.

Gençlik Merkezi'ne de gelen Karakaya, merkezde yürütülen faaliyetleri inceledi.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gaziler Derneği'nde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Karakaya, programının son bölümünde ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

İnceleme ve ziyaretlerde Karakaya'ya, Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Belediye Başkanı Yahya Şam ile kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Bitlis Valiliği, Ahmet Karakaya, Güvenlik, Güncel, Hizan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yatırımları inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

23:05
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti’ye geçiyor
Tarih de ortaya çıktı, Ümit Dikbayır AK Parti'ye geçiyor
22:30
Fenerbahçe’de büyük sevinç: Kante geri döndü
Fenerbahçe'de büyük sevinç: Kante geri döndü
21:47
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
Özgür Özel’den AK Parti’ye geçen üç belediye başkanı için tek cümlelik yorum: Onları geride bıraktık
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
18:57
Rusya’dan NATO üyesi Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
Rusya'dan NATO üyesi Litvanya'nın Kiev Büyükelçiliğine saldırı
18:51
ABD’li generalden Pentagon’a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail’i savunmam
ABD'li generalden Pentagon'a rapor: Bir donanma muhribi daha sağlanmazsa İsrail'i savunmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 23:41:23. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da yürütülen yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.