Bitlis Valisi Karakaya, Mutki'de sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Bitlis Valisi Karakaya, Mutki'de sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Bitlis Valisi Karakaya, Mutki\'de sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesindeki Özen, Göztepe, Çığır, Alıcık ve Dereyolu köylerinde yapımı tamamlanan ve asfaltlanan köy yollarında incelemelerde bulundu. Karakaya, geçen yıldan bu yana sıcak asfalt miktarını 300 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ve çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesinde İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan ve asfaltlama çalışmaları sürdürülen köy yollarında incelemelerde bulundu.

Karakaya, Mutki'nin Özen, Göztepe, Çığır, Alıcık ve Dereyolu köylerini ziyaret etti.

Yapımı devam eden ve sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını inceleyen Karakaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köylerde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşlarla sohbet etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Geçen yıldan bu yana yaptığımız sıcak asfalt miktarını 300 kilometreye çıkarmanın gayretindeyiz. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve kaymakamlıklarımız yoğun çalışıyor. Göztepe ve Özen köylerimizi gezdik. Orada devam eden 6,15 kilometrelik bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmasının yarısı tamamlandı. Alıcık köyümüzde yaklaşık 3,5 kilometreye yakın sıcak asfalt çalışmamız tamamlandı. Bunları yerinde gördük."

Vatandaşların hijyenik şartlarda içme ve kullanma suyuna kavuşması amacıyla bu yıl yaklaşık 150 içme suyu deposunda çalışma yapılacağını ifade eden Karakaya, "İlde farklı alanlardaki yatırımlarımız da sürüyor. Eğitim, sağlık ya da idari alanda hükümet konaklarımız, hastanelerimiz, okullarımızın hızla yapımları başladı ve inşaatları devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve vekilimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karakaya'ya ziyaret ve incelemeleri sırasında Mutki Kaymakamı Barış Aytürk, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Sedat Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, İl Genel Meclisi Başkanı??????? Medet İlbars ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Karakaya, Mutki'de sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

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