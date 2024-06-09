Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 30 yaralı

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BİTLİS- Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bitlis-Van kara yolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlıki, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada biri otobüs şoförü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.