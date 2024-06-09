Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 30 yaralı

Bitlis-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

09.06.2024 10:00
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BİTLİS- Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Bitlis-Van kara yolunda bulunan Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlıki, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada biri otobüs şoförü olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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