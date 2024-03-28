BKM'nin Yeni Filmi 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Çekimlere Başladı - Son Dakika
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BKM'nin Yeni Filmi 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Çekimlere Başladı

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimleri başladı. Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın rol aldığı film, Türkiye'nin 1930'lu yıllarını konu alıyor. 8 hafta sürecek çekimlerin ardından film, 29 Ekim'de vizyona girecek.

28.03.2024 16:47
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Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimleri başladı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Bensu Soral ve Okan Yalabık rol alıyor.

Senaryosu BKM yazı ekibi tarafından kaleme alınan filmde, Türkiye'nin 1930'lu yılları ele alınıyor.

Çekimleri 8 hafta sürecek yapımın 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BKM'nin Yeni Filmi 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Çekimlere Başladı - Son Dakika

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