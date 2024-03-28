Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin çekimleri başladı.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Bensu Soral ve Okan Yalabık rol alıyor.
Senaryosu BKM yazı ekibi tarafından kaleme alınan filmde, Türkiye'nin 1930'lu yılları ele alınıyor.
Çekimleri 8 hafta sürecek yapımın 29 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.
Son Dakika › Güncel › BKM'nin Yeni Filmi 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Çekimlere Başladı - Son Dakika
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, şüphe üzerine durdurulan O.A.'nın üst aramasında 43,37 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 76 yetiştiriciye 216 adet damızlık akkaraman koç ve toklu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, projenin sürülerdeki akrabalığı önlemek ve verim artışı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen 'İlk Yardım Farkındalık Eğitimi Protokolü' imza törenine katıldı. Protokol kapsamında Eskişehir'deki lise düzeyi okullarda öğrencilere ilk yardım farkındalık eğitimleri verilecek. Eğitimler, okulların konferans salonlarında gerçekleştirilecek ve katılımcılara katılım belgesi verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 6 bin 299 çiftin başvurduğunu belirterek, başvuruların değerlendirildiğini ve olumlu sonuçlanan çiftlerin evlilik öncesi eğitimlere alındığını, resmi nikahın ardından da kredilerin hesaplarına yatmaya başlayacağını söyledi. Göktaş ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin personel alımının Nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Yılmaz, kitap okumanın önemine vurgu yaparak üniversitede kitap okuma etkinliklerinin yaygınlaştırılacağını ve kampüslerde bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Etkinlikte en çok kitap okuyan öğrencilere ödül verildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yaralanan anne ile çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerin katılımıyla tarımsal üretimin planlanması konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması ilkeleri ve geleceğe yönelik hedefler tartışıldı.
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