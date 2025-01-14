BKM ve DOT\'tan \'Gurur ve Önyargı\' Galası

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Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ve DOT ortak yapımı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" adlı tiyatro oyununun galası gerçekleştirildi.

Yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan oyun DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.

İki perdeden oluşan ve Regency dönemi İngiltere'sinde geçen oyun, Jane Austen'in tanınmış karakterlerini arka planda çalışan 5 hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Oyuncu Birce Akalay, oyuna dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aslında Gurur ve Önyargı romanının içindeki ana karakterleri başka bir perspektifle hicveden hizmetçilerinin gözünden bir oyun." dedi.

Oyuncu Nergis Öztürk, oyuncuların sahnede birçok karakteri canlandırdıklarını belirterek, "O yüzden tek tek anlatamayacağım. Oyunumuzda 5 hizmetçi Jane Austen'in romanındaki o karakterleri canlandırıyor. Aslında oyunumuzu en basit cümleyle böyle anlatabilirim. Ama hizmetçilerle oynuyoruz hepsini. Aslında böyle bir evcilik gibi bir şey. Oyun içi oyun diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kardelen Arpacı, oyunda bazı sorulara yanıtlar arandığını aktararak, "'Kadının konumu geçmişten bugüne değişti mi, değişmedi mi?', 'Erkek egemen dediğimiz bu toplumda bazı gelişmeler katedildi mi, edilmedi mi?' gibi bir çok soru var. Aslında biz bir şey anlatıyoruz. Ama onun dışında soru bırakarak çıkıyoruz. Bu da zaten amaçladığımız ve hoşumuza giden, bizi mutlu eden bir şey." görüşünü paylaştı.

Oyuncu Özge Özberk ise hikayenin ana kemiğini bozmadan hizmetçilerin bakış açısının anlatıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 18 ayrı karakteri onların gözüyle anlatıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli ama bir o kadar da can acıtıcı. Özellikle sınıfsal farklılıkları çok güzel anlatan, hizmetçilerin gözünden yüksek mertebedeki insanların bakış açılarıyla olayı inceleyen, aynı zamanda evliliğin, okumanın, kadınların yerini tam bir nokta atışıyla anlatan bir hikayeyi, biz beşimiz her evin farklı hizmetçisi olarak anlatmaya çalışıyoruz."

Isobel McArthur'un, Austen'in eserini eğlenceli komediye dönüştürdüğü oyunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

Çevirisini Erdem Avşar, sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostümlerini Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı oyunun koreografisini Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarını Müge Oskay hazırladı.

Oyun, 20 Ocak'ta da Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşacak.