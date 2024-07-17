Black Coffee, müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Black Coffee, müzikseverlerle buluşacak

Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, 19 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak. Grammy ödüllü müzisyen, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

17.07.2024 10:36
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Elektronik müziği, caz, R&B ve soul müzikle harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren Black Coffee, 19 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre Grammy ödüllü müzisyen, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek.

Güney Afrika'da 1976'da dünyaya gelen Black Coffee, Mandela'nın hapishaneden çıkışını kutlayan kalabalığa doğru giden bir taksinin çarpması sonucu 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yapıyor.

Black Coffee, Cape Town'daki konserinde 60 saat kesintisiz müzik yaparak, "Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti" dünya rekorunu kırdı.

Alicia Keys ve Drake gibi ünlü isimlerle iş birliği yaparak da adından söz ettiren müzisyen, Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın misafir sanatçı olarak yer aldığı 6. albümü "Subconsciously" ile 64. Grammy Ödüllerinde "En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü" ödülünün sahibi olmuştu.

Kaynak: AA

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