Blake Lively ve Justin Baldoni Arasındaki Dava 2026'da Başlayacak - Son Dakika
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Blake Lively ve Justin Baldoni Arasındaki Dava 2026'da Başlayacak

Blake Lively'nin Justin Baldoni'ye karşı açtığı 'taciz' davası 9 Mart 2026'da görülecek.

28.01.2025 13:51
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NEW ABD'li oyuncu Blake Lively ile oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni arasındaki "taciz" ve "karalama kampanyası" davasının, 9 Mart 2026'da görüleceği belirtildi.

ABD'li yazar Colleen Hoover'ın aynı isimli kitabından uyarlanan "It Ends With Us" adlı filmde başrolleri paylaşan Lively ile Baldoni arasındaki anlaşmazlıklar, ikilinin birbirine yönelik iddialarıyla gündemde.

New York Federal Yargıcı Lewis J. Liman, Lively'nin Aralık 2024'te, kendisine yönelik "taciz" ve "karalama kampanyası" şikayetiyle başlayan hukuki süreçte davanın 9 Mart 2026'da görüleceğini açıkladı.

Sette iddialar havada uçuştu

Aralık 2024'te açtığı davada Lively, Baldoni'nin yanı sıra basın danışmanı ve sahibi olduğu Wayfarer Stüdyosu'ndan şikayetçi olmuş ve oyuncuyu "taciz"le suçlamıştı.

Lively, şikayetinde, Baldoni'nin setteyken "izinsiz olarak" karavanına girdiğini ve film çekimleri sırasında "doğaçlama" fiziksel temasta bulunduğunu iddia etmişti.

Filmin yönetmeni ve başrolü Baldoni'nin yanı sıra diğer yapımcılarla toplantı yapıldığını belirten Lively, bu görüşmeye kendisi gibi oyuncu olan eşi Ryan Reynolds'un da katıldığını ve set koşullarını iyileştirmeye yönelik plan yapıldığını ifade etmişti.

Lively, çekimlerinin tamamlanmasının ardından da Baldoni ve ekibinin, iç mesajlaşmaların görüntülerini paylaşarak kendisi hakkında "karalama kampanyası" başlattığını iddia etmişti.

Justin Baldoni ise söz konusu iddiaları reddederek Lively ve eşine karşı dava açmıştı.

Baldoni'nin avukatı Bryan Freedman de setteki tüm görüntülerin yanı sıra özel mesajları ve e-postaları yayımlayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blake Lively ve Justin Baldoni Arasındaki Dava 2026'da Başlayacak - Son Dakika

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