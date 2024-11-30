Blinken ve Sybiha'dan Ukrayna Görüşmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Rusya'nın 27-28 Kasım'da gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybedenler için Sybiha'ya başsağlığı dileyen Blinken, mevkidaşına ABD'nin Ukrayna'ya vereceği sürdürülebilir destek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Blinken, Ukrayna'ya olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler Şartı temelinde adil ve kalıcı barışa olan desteğini ifade etti.