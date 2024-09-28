Blinken ve Wang Yi'den kritik görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında ??Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konulara ilişkin değerlendirmeler yapan taraflar, iki ülke arasındaki iletişim hatlarının açık kalma gerekliğini vurguladı.

İki bakan aynı zamanda uyuşturucuyla mücadele işbirliğini, askeri iletişimi, yapay zeka riski ve güvenliği hakkında da istişarelerde bulundu.

Bakan Blinken, ABD'nin Çin'in Rusya'nın savunma sanayine verdiği destek ve Ukrayna'da devam eden savaş konusundaki endişelerini ifade ederek, Pekin'in Moskova'nın "transatlantik güvenliğe yönelik tehdidini" dikkate alması gerektiğini açıkça belirtti.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasının önemini vurgulayan Blinken, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki "tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle" ilgili endişelerini de dile getirdi.