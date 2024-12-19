Blinken: Yapay Zeka İçin Kurallar Şart - Son Dakika
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Blinken: Yapay Zeka İçin Kurallar Şart

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yapay zekanın risklerini azaltmak için uluslararası kurallar gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 21:48
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NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yapay zeka için kurallar koyarak riskleri en aza indirebiliriz." açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe etkisine ilişkin oturum düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Blinken, yapay zekanın bir yandan çok büyük "iyilik" potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, örneğin bilim insanlarının antibiyotiklere dirençli bakterilere karşı savaşabilecek ilaçları keşfetmek için yapay zekayı kullandığını kaydetti.

Blinken, yapay zekanın, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yaklaşık yüzde 80'inde ilerlemeyi hızlandırabileceğini aktardı.

"Ancak, yanlış kullanıldığında, yapay zeka bu Konseyin korumakla sorumlu olduğu uluslararası barış ve güvenlik için büyük tehditler oluşturabilir. Yapay zeka sayesinde, bilgisayar korsanları siber saldırıları daha yıkıcı hale getirebilir ve izlerini sürmeyi zorlaştırabilir." uyarısında bulunan Blinken, "Yapay zeka için kurallar koyarak riskleri en aza indirebiliriz." diye konuştu.

"Yapay zekanın evrimine yön verme sorumluluğumuz var"

Son yıllarda, ABD'nin bu alanda atılan uluslararası çabalara öncülük ettiğini kaydeden Blinken, "Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan bir ülke olarak, yapay zekanın evrimine yön verme sorumluluğumuz var. Ayrıca, kolektif bir adımı harekete geçirme konusunda kararlıyız, bu nedenle, dünya genelindeki hükümetler, özel sektör ve sivil toplumdan ortaklarımızla işbirliği yaparak yapay zekanın tehlikelerine ve fırsatlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, yapay zekayı kullanırken insan haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koruma taahhüdünde bulunduklarını belirtti.

ABD'nin yaklaşık 60 ülkeyi, yapay zekanın askeri kullanımları için de geçerli olacak yönergeleri benimsemeye teşvik ettiğine işaret eden Blinken, örneğin, yetkililerin yapay zeka araçlarının, özellikle silah sistemlerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasını denetlemesi ve bu araçların uluslararası insancıl hukuka uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Blinken, uluslararası toplumun, yapay zeka sistemlerinin sorumsuzca kötüye kullanılmasına karşı birlikte durması gerektiğinin altını çizerek, ABD'nin yapay zekanın kötü niyetli kullanımına karşı olduğunu, tüm üye ülkeleri bu tür uygulamaları reddetmeye ve kınamaya çağırdığını dile getirdi.

BMGK'nin yakın bir gelecekte önemli sorumluluğu bulanacağını ifade eden Blinken, "Bu organ, kuruluşundan bu yana, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehditlere uyum sağlamıştır. Çatışmalar, terörizm, nükleer silahların yayılması... BMGK bu sorumluluğu yerine getirmeye devam edecekse, üyelerinin yapay zekanın evrilen riskleriyle yüzleşmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yapay zeka hakkında uluslararası normların belirlenmesi, güncellenmesi ve nihayetinde uygulanmasında ortak güce ihtiyaç olduğunu belirterek, "Çünkü açıkça söylemek gerekirse, bunun sağlanması, kalıcı güvenlik için hayati önem taşıyacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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