BLOK3 ve Yapımcısına Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BLOK3 ve Yapımcısına Suçlama

12.03.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı BLOK3 ve yapımcısı Maruf Yöntürk, menajeri darp ve tehdit nedeniyle yargılanıyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Sahne adıyla "BLOK3" olarak tanınan Hakan Aydın isimli şarkıcı ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz'ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Şarkıcı "BLOK3"ün "basit yaralama" eylemi bakımından dosyası ayrıldı. Yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ise "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahlı yağma" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla 21 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, 13 Temmuz tarihinde çağrıldığı bir adrese gitmesi üzerine Maruf Yöntürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği tespit edilecek diğer şahıslar tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia etmiş, şikayette bulunmuş ve olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Şikayet dilekçesinde, BLOK3'ün yapımcısı Maruf Yöntürk'ün, Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle darp ve tehdit ettiği iddia edilmişti.

İddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

BLOK3'ün dosyası ayrıldı

Şarkıcı "BLOK3"ün "basit yaralama" eylemi bakımından dosyası ayrıldı. Yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında ise "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti silahlı yağma" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla 4 yıl 10 aydan 21 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianameden...

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianameye göre, Karagöz ile Yöntürk arasında daha önce ticari ilişki bulunduğu, olay günü tarafların yaşanan iş anlaşmazlığı nedeniyle buluştuğu aktarıldı. Karagöz'ün, Yöntürk'ün Kağıthane'de bulunan adresine davet edildiği ve akşam saatlerinde olay yerine gittiği kaydedildi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında Yöntürk'ün, Karagöz'ü önce yumrukla darp ettiği, ardından bilardo sopasıyla vurduğu ileri sürüldü. İddianamede, Yöntürk'ün Karagöz'e yönelik "seni yaşatmam, seni çok kötü edeceğim" şeklinde sözler söylendiği de yer aldı. O sırada gelen BLOK3'ün de olay yerine gelerek Karagöz'ü yumrukladığı iddia edildi.

"Silah tehdidiyle para talebi" iddiası...

İddianamede, darp eylemi sırasında Yöntürk'ün Karagöz'ün başına silah dayayarak 850 bin TL vermesini istediği iddiasına yer verildi. Karagöz'ün para bulmak amacıyla tanıdıklarını aradığı ancak istenen miktarı temin edemediği belirtildi.

Darp bulguları tespit edildi

Dosyada yer alan adli muayene raporunda, Karagöz'ün vücudunda sopa benzeri cisimle oluştuğu değerlendirilen yaralanmalar bulunduğu, yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu kaydedildi.

Ayrıca darp sırasında Karagöz'ün cep telefonunun kırıldığı ve bu nedenle mala zarar verme suçunun oluştuğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Savcılık, Karagöz'ün; gece vakti silahla yağmaya teşebbüs, kişiyi cebir ve tehdit kullanarak hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarını işlediğine yönelik yeterli delil bulunduğu kanaatine vardı.

İddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu

İddianamede, şüphelinin sevk maddeleri kapsamında yargılanarak cezalandırılması ve mahkümiyet halinde belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmesi üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Kaynak: ANKA

Ünlüler, Güncel, Müzik, Sanat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel BLOK3 ve Yapımcısına Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:42
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: BLOK3 ve Yapımcısına Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.