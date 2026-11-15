BM, AB ve Afrika Birliği Sudan'da İHA saldırılarını kınıp insani ateşkes istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM, AB ve Afrika Birliği Sudan'da İHA saldırılarını kınıp insani ateşkes istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AfB, IGAD, Arap Birliği, AB ve BM, Sudan'da İHA saldırılarını kınayıp insani ateşkes çağrısı yaptı. Açıklamaya göre saldırılar elektrik ve sağlık tesislerine zarar vererek kesintilere ve yardımda aksamaya yol açtı; Kurmuk yöneticisine göre İHA saldırısında 9 sivil öldü.

ADDİS Afrika Birliği (AfB), Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da sivil kayıplara ve kritik altyapıda hasara yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınayarak çatışmaların derhal durdurulması ve insani ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

IGAD'ın yayımladığı ortak açıklamada, Sudan genelinde ölümcül İHA saldırılarının artmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Hartum, Darfur, Kurdufan, Mavi Nil, Gadarif, Cezire, Sinnar ve Kızıldeniz'deki saldırıların kınandığı açıklamada, saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiği ve başta elektrik santralleri ile sağlık tesisleri olmak üzere kritik sivil altyapının zarar gördüğü hatırlatıldı.

Elektrik tesislerindeki hasarın geniş çaplı kesintilere ve temel hizmetlerde aksamalara yol açtığı aktarılan açıklamada, saldırıların insani yardım çalışmalarını sekteye uğrattığı ve mevcut insani krizi ağırlaştırdığı vurgulandı.

Çatışmaların askeri çözümünün bulunmadığına işaret edilen açıklamada, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması, gerilimi tırmandıran dış desteğin sona erdirilmesi ve insani yardımlara engelsiz erişim sağlanması istendi.

Bölgesel ve uluslararası aktörlere, kapsamlı ateşkese zemin hazırlayacak insani ateşkes için nüfuzlarını kullanmaları çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uyulması ve ihlallerin sorumlularından hesap sorulması gerektiğine dikkati çekildi.

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığın teyit edildiği açıklamada, paralel hükümet ve yapıların reddedildiği vurgulandı. Açıklamada, ülkenin geleceğinin Sudanlıların öncülüğünde yürütülecek kapsayıcı siyasi süreçle belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Mavi Nil eyaletindeki Kurmuk ilçesi yöneticisi, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) ait olduğunu aktardığı İHA'ların bir köye düzenlediği saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder da 12 Kasım'da, ekimde elektrik santrallerine yönelik İHA saldırılarının yoğunlaştığını, elektrik kesintilerinin su pompaları ve arıtma sistemlerinin çalışmasını etkilediğini belirtmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan çatışmalar, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve büyük bir insani krize yol açtı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDiplomasiPolitikaGüvenlikGüncelAfrikaSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
Oğuzhan Koç Levent’e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu Oğuzhan Koç Levent'e veda etti: 85 binlik kira davada 324 bin olmuştu
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Volkan Demirel’in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 17:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: BM, AB ve Afrika Birliği Sudan'da İHA saldırılarını kınıp insani ateşkes istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android