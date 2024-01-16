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BM, ABD'deki Azot Gazıyla İnfaz Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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BM, ABD'deki Azot Gazıyla İnfaz Kararına Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ABD'nin Alabama eyaletinde azot gazıyla infaz edilmesi planlanan mahkum Kenneth Eugene Smith'in durdurulmasını ve bu yöntemin kullanılmasının durdurulmasını talep etti. BM, bu infaz yönteminin insan haklarına aykırı ve işkence sayılabileceği endişesini dile getirdi.

BM, ABD\'deki Azot Gazıyla İnfaz Kararına Tepki Gösterdi
16.01.2024 - 22:13,
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, mahkum Kenneth Eugene Smith'in ABD'nin Alabama eyaletinde 25 veya 26 Ocak'ta azot gazıyla boğularak infaz edilmesi kararına tepki göstererek, bunun durdurulmasını istedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM'nin bu "yeni ve test edilmemiş" idam metodunun Kenneth Eugene Smith üzerinde denenmesinden endişe duyduğunu aktaran Shamdasani, söz konusu yöntemin Uluslararası İnsan Hakları çerçevesinde "insani olmayan, aşağılayıcı ve işkence sayılabilecek" bir metot olabileceğini belirtti.

Smith'in azot gazıyla infazının durdurulmasını talep eden Shamdasani, bu metotla yapılması planlanan tüm idam cezalarının da durdurulmasını istedi.

Shamdasani, Alabama'nın mahkumlara azot gazıyla idam etmeden önce herhangi bir yatıştırma işlemi uygulamadığının altını çizerek, bu yöntemin mahkumlara acı verme riski olduğunu kaydetti.

Smith'in bu koşullar altında infaz edilmesinin, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye ilişkin ceza yasağını ihlal edebileceğine dair ciddi endişelerinin olduğunu ifade eden Shamdasani, Smith'in haklarının "BM İşkence ve Diğer Zalimane Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi" dahilinde olduğunu kaydetti.

BM uzmanları Morris Tidball-Binz, Alice Jill Edwards, Tlaeng Mofokeng ve Margaret Satterthwaite, Smith'in 1988'de işlediği cinayetten dolayı azot gazıyla infaz edilmesine yönelik verilen kararı, "zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ve hatta işkenceye maruz bırakabilecek, denenmemiş bir infaz yöntemi" olarak yorumlamıştı.

Kaynak: AA
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