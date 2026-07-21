BM: Asya-Pasifik'te Dolandırıcılık Geliri 114 Milyar Doları Bulacak

Birleşmiş Milletler (BM), Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren dolandırıcılık çetelerinin 2025'te 88,3 milyar ile 114,1 milyar dolar arasında yasa dışı kazanç elde ettiğini, organize suç örgütlerinin kolluk kuvvetlerinin baskısından kaçmak için yeni yöntemler geliştirerek faaliyet alanlarını genişlettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yayımladığı raporda, Doğu Asya, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da dolandırıcılık kaynaklı mali kayıpların detaylarına yer verildi.

Raporda, Asya-Pasifik bölgesinde dolandırıcıların 2025'te 88,3 milyar ila 114,1 milyar dolar yasa dışı kazanç elde ettiği belirtildi.

Bu tutarın bölgedeki birçok ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasından (GSYH) daha yüksek olduğu vurgulanan raporda, özellikle Güneydoğu Asya'nın çoğunlukla Çin kökenli suç örgütlerinin yürüttüğü siber dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi haline geldiği ifade edildi.

Suç şebekelerinin gelir kaynaklarını çeşitlendirdiği, yolsuzluktan yararlandığı ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak kolluk kuvvetlerinin önüne geçtiğine dikkat çekilen raporda, suç örgütlerinin Asya'nın yanı sıra Orta Doğu ve Afrika'daki geçiş noktalarını kullanarak eleman temin ettiği bildirildi.

Raporda, organize suç örgütlerinin zayıf yönetişim ve denetim mekanizmalarına sahip ülkeleri tercih ettiği belirtilerek, bunların gelecekte yalnızca yapay zekayı değil, mağdurları otomatik belirleyebilen, kripto para hırsızlığı ile kara para aklama süreçlerini kolaylaştırabilen "ajan tabanlı yapay zeka" sistemlerini kullanmasının beklendiği kaydedildi.