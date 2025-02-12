BM, Bangladeş'te İnsan Hakları İhlallerini Raporladı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Bangladeşli yetkililerin Temmuz-Ağustos 2024'te yaşanan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için "ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğunu" açıkladı.

OHCHR, "Bangladeş'te Temmuz ve Ağustos 2024 Protestolarıyla İlgili İnsan Hakları İhlalleri ve Suistimaller" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, OHCHR'nin, Bangladeş geçici hükümetinin daveti üzerine 1 Temmuz ila 15 Ağustos 2024'te yaşanan protestolar ve sonrasında meydana geldiği iddia edilen insan hakları ihlalleri ve suistimallerine ilişkin bağımsız bir araştırma yürüttüğü belirtildi.

Araştırma sonucunda eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin yüzlerce yargısız infaz, binlerce protestocunun ciddi şekilde yaralanmasına yol açan güç kullanımı, keyfi tutuklama ve işkence de dahil sistematik olarak ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

İnsan hakları ihlalleri ve suiistimallerin, üst düzey güvenlik yetkililerinin bilgisi ve yönlendirmesiyle, protestoları ve muhalefeti bastırmaya yönelik bir strateji doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu ihlallerin uluslararası ceza hukuku açısından endişe yarattığı belirtilerek, ek cezai soruşturmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

Bangladeş'teki şiddet olayları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.