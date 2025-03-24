BM Barış Operasyonlarında Değişim Vurgusu - Son Dakika
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BM Barış Operasyonlarında Değişim Vurgusu

Büyükelçi Yıldız, BM barış operasyonlarının etkinliği için eski yöntemlerin terkedilmesi gerektiğini ifade etti.

24.03.2025 21:16
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NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM barış operasyonlarıyla ilgili, "Uluslararası sistemin köklü değişimler geçirdiği, barışı koruma misyonlarının çok boyutlu ve yüksek riskli ortamlarda yürütüldüğü bir dönemde, eski yöntemlerle devam etme lüksümüz yoktur." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in başkanlığında, BM'nin barış operasyonlarının mevcut durumlara daha uygun hale getirilmesine ilişkin oturum düzenlendi.

Büyükelçi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, öncelikli olarak barış uğruna hayatını kaybeden barış gücü personelini saygıyla andığını, onların fedakarlıklarının BM bayrağı altında görev yapanların karşı karşıya olduğu tehlikelerin somut bir hatırlatıcısı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye barış çabalarına gururla katkıda bulunuyor"

75 yılı aşkın süredir BM barışı koruma misyonlarının dünyanın en karmaşık ve tehlikeli bölgelerinde istikrarı sağlama, barış anlaşmalarını destekleme ve sivilleri koruma konusunda hayati rol üstlendiğine işaret eden Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, bu çabalara gururla katkıda bulunmuştur." diye konuştu.

Yıldız, barışı koruma çabalarının küresel barış ve güvenliğe yönelik değişen tehditlere karşı duyarlı ve etkili olmasını sağlamanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak "Uluslararası sistemin köklü değişimler geçirdiği, barışı koruma misyonlarının çok boyutlu ve yüksek riskli ortamlarda yürütüldüğü bir dönemde, eski yöntemlerle devam etme lüksümüz yoktur." ifadesini kullandı.

"BMGK'nin etkin rol oynaması zorunludur"

BM barışı koruma operasyonlarının, belirlenen görevleri yerine getirebilmesi için gerçek bir siyasi iradeyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Yıldız, "Tam da bu noktada, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin asli sorumluluğunu yerine getirmek için Güvenlik Konseyinin etkin bir rol oynaması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, BM barışı koruma faaliyetlerinin yalnızca askeri veya teknik angajmanlarla sınırlı olmadığını, kalıcı barışın ancak siyasi çözümlerle mümkün olduğunu dile getirdi.

"Siyasetin önceliği" ilkesinin BM barışı koruma çalışmalarına rehberlik eden bir ilke haline gelmesi gerektiğini kaydeden Yıldız, arabuluculuk faaliyetlerinin önemine değindi.

Yıldız, Türkiye'nin arabuluculuk ve önleyici diplomasiye güçlü bağlılığının kararlılıkla devam ettiğine dikkati çekerek "Tecrübelerimiz göstermektedir ki arabuluculuk anlamlı ve zamanında kullanıldığında, çatışmaların tırmanmasını önleyebilir ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayabilir." şeklinde konuştu.

Barışı inşa sürecinin de barışı koruma operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ifade eden Yıldız, sahada barış sağlandıktan sonra tekrar çatışma riskini en aza indirmenin ve sürdürülebilir barışın temellerini sağlamlaştırmanın kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Büyükelçi Yıldız, diğer taraftan kalkınma ve insani yardımlar için ayrılan kaynakların giderek azaldığına işaret ederek, elde edilen kazanımların kaybedilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin BM barışı koruma faaliyetlerinin etkinliğini, uyarlanabilirliğini ve meşruiyetini artırmaya yönelik girişimlere katkı sağlamaya hazır olduğunu belirten Yıldız, "Tecrübelerimizi paylaşmaya ve yapıcı şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

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