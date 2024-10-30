BM Başkanı Yang, Çin'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 79. Dönem Başkanı Philemon Yang, 30 Ekim ila 3 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
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