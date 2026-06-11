BM: Batı Şeria'da 1000'den Fazla Saldırı Gerçekleşti - Son Dakika
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BM: Batı Şeria'da 1000'den Fazla Saldırı Gerçekleşti

11.06.2026 20:49
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BM, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarını artırdığını ve 2200 Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl düzenlediği saldırıların 1000'i aştığını ve günde ortalama 6 olayla bunun kayıtlara geçen herhangi bir yıldan daha yüksek olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'daki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin Batı Şeria'da bu yıl düzenlediği saldırıların 1000'i aştığını aktardığını belirten Dujarric, "Can kaybına veya mülk hasarına neden olan yerleşimci saldırılarının günde ortalama 6 olayla mevcut hızı, kayıtlara geçen herhangi bir yıldan daha yüksek." dedi.

Bu saldırıların Batı Şeria'nın her yerinde 230'dan fazla topluluğu etkilediğine dikkat çeken Dujarric, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddeti veya diğer erişim kısıtlamaları nedeniyle bu yıl 2 bin 200'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini söyledi.

Dujarric, "Sadece geçen hafta, yerleşimci saldırıları 30'dan fazla Filistinlinin yaralanmasına ve mülke, merkezi altyapıya ve geçim kaynaklarına geniş çaplı zarar verilmesine yol açtı." diye konuştu.

Ayrıca Dujarric, İsrail hükümetinin yıktırdığı evler nedeniyle yüzlerce kişinin de yerinden edildiğinin altını çizdi.

BM ve sahadaki ortaklarının Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştığını belirten Dujarric, Batı Şeria'daki bazı sağlık tesislerinin ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin yanı sıra erişim kısıtlamaları nedeniyle faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Batı Şeria'da 1000'den Fazla Saldırı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mücella Uzunkaya Mücella Uzunkaya:
    gazeteler sadece bu tarafı gösteriyo ama her şeyin bir de öteki yüzü var bence biraz daha derinlemesine araştırırsan farklı şeyler öğrenirsin 0 0 Yanıtla
  • Şeyma Meliha Sondaj Şeyma Meliha Sondaj:
    çocuklar evlerinden edilmişse bu çok üzücü aile olarak ne yapacaklar acaba bu tür durumlar hepimizi ilgilendirmesi gerekir 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Aygun Ayşe Aygun:
    yazık ya bu haberleri okuyunca insanın moralı bozuluyor ama maalesef bu tür olaylar sürüp gidiyor diye düşünüyorum biran da düzelir mi diye umut etmekle beraber çok temkinli kalıyorum 0 0 Yanıtla
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