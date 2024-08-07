BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi hız kesmeden devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesinin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi.

07.08.2024 22:06
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesinin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze ve Batı Şeria'daki durumu değerlendirdi.

Haq, BM'nin bölgedeki kuruluşları tarafından açıklanan son rapora dayanarak, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da "Filistinlilerin öldürülmesi, yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması ve altyapının tahrip edilmesinin hız kesmeden devam ettiği" bilgisini aktardı.

"Batı Şeria'da 30 Temmuz ile 5 Ağustos arasında ikisi çocuk olmak üzere 16 Filistinli İsrail güçleri tarafından öldürüldü." diyen Haq, bunların 9'unun hava saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Haq, aynı dönemde 56 kişinin yaralandığını belirterek, "İsrailli yerleşimciler ayrıca Filistinlilere karşı 20'den fazla saldırı gerçekleştirerek yaralanmalara neden oldu ve mülklere zarar verdi." dedi.

Gazze'nin bombalanması yardım kuruluşlarının müdahale yeteneğini engelliyor

Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, Gazze'nin İsrail tarafından sürekli bombalanmasının yardım kuruluşlarının travma ve acil durumlarda müdahale yeteneğini engellediğini, bu durumun "toplu can kayıplarına" neden olduğunu ifade etti.

Haq, "Gazze'nin sürekli bombalanması, son haftalarda insani yardım kuruluşlarının travma ve acil durumlara müdahale etme yeteneğini zorlayarak çok sayıda toplu can kaybına neden oldu." dedi.

OCHA'nın "Gazze'de tekrarlayan tahliye emirlerinin bitmeyen bir yerinden edilme döngüsünü tetiklediğine" dair raporuna atıfta bulunan Haq, Filistinlilerin ihtiyaç duydukları insani yardıma erişmesinin "giderek zorlaştığını" vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bir örnek vermek gerekirse Gazze'deki yetersiz beslenen çocuklar aniden kaçmak zorunda kaldıklarında insani yardım kuruluşlarının gerekli hizmetleri izlemesi, takip etmesi ve yerinden edilmiş ailelerin ihtiyaç duydukları yetersiz beslenmeyi önlemesi ve tedavi malzemelerini taşıması son derece zor. Bu durum ölçeklendirme ve hayat kurtarıcı malzemeleri depolama yeteneklerini de kısıtlıyor."

Sözcü Yardımcısı, Gazze'de kirli su ve yetersiz hijyen koşullarının aşırı kalabalıkla birleşmesiyle salgın hastalıkların yayıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Batı Şeria'da Filistinlilerin öldürülmesi ve yerinden edilmesi hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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