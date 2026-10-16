BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in E1 planına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in E1 planına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Güvenlik Konseyi'nde İİT adına İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını ve E1 planını kınadı. Yıldız, İsrail'i Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına derhal geçmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı ve işgalci güç olarak İsrail'in tırmanan saldırganlığını kınadı.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'daki sorunlar üzerine düzenlenen oturumda İİT'nin eleştirilerini ve çağrılarını içeren bildiriyi okudu.

Güvenlik Konseyi'nde İİT Grubu adına konuşan Yıldız, Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Batı Şeria dahil, Suriye ve Lübnan'da sürdürdüğü işgal girişimlerinin "uluslararası hukukla çatıştığını" vurgulayarak, Filistinlilerin haklarının korunması ve bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü uluslararası eylemlerde bulunulması çağrısında bulundu.

Yıldız, "İsrail işgal makamlarının E1 planını uygulama ve stratejik E1 bölgesinde 2 binden fazla konutun inşasını öngören genişleme planının bir parçası olarak yeni yerleşim yerlerinin inşası için ihaleye çıkma kararını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda İİT'nin, Filistin halkının Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ten herhangi bir bahaneyle yerinden edilmesine yönelik ısrarlı çağrılarını kesin bir dille reddettiğini belirten Yıldız, "İİT Grubu, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım niteliğindeki savaşı ve işgalci güç olarak İsrail'in tırmanan saldırganlığını kınamaktadır." dedi.

Yıldız, İsrail'i, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına "derhal geçmeye" ve Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı da dahil olmak üzere BM kararları kapsamındaki taahhütlerine "tam olarak uymaya" çağırdı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden İsrail saldırılarını "daha güçlü bir şekilde kınadıklarını" söyleyen Yıldız, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'yı geçici ve özel olarak bölme planlarına karşı uyarıda bulundu.

İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının korunması ve kutsallıklarının muhafaza edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Yıldız ayrıca İsrailli yetkililerin, Suriye topraklarından Lübnan'a yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, İsrail'in Suriye'ye yönelik süregelen ihlallerini ve saldırganlığını "en güçlü şekilde kınadıklarının" altını çizdi.

Yıldız, Güvenlik Konseyine, Filistinlilerin korunması ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile Lübnan'a yönelik insani yardımların desteklenmesi yönündeki İİT taleplerini iletti.

Kaynak: AA
Orta DoğuPolitikaİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
YENİ Partili Hazal Koç’tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin’e duygusal veda YENİ Partili Hazal Koç'tan AK Partili Dündar Ziya Gültekin'e duygusal veda
Semih Şentürk’ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Bartın’da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı Bartın'da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı
00:42
Italiano’dan Orkun Kökçü’nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
00:33
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
00:22
İlk kez devlet bakanı Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı olduITC’li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor
İlk kez devlet bakanı Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı olduITC'li adayın Kerkük Valiliğinden istifası bekleniyor
00:07
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
22:50
Eşref Saral’a silahlı saldırı
Eşref Saral'a silahlı saldırı
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 02:05:47. #7.13#
SON DAKİKA: BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in E1 planına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei