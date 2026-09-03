BM daimi temsilcisi Yıldız, Suriye'de kimyasal silahların arındırılması için işbirliği çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye hükümetinin, ülkedeki kimyasal silahlarla ilgili sorunu uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde ve şeffaf bir şekilde ele alma kararlılığı gösterdiğini belirtti.

Yıldız, "Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Suriye'deki kimyasal silah sorununun Esed döneminin en ciddi miraslarından biri olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, öte yandan Suriye hükümetinin, bu sorunu uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde ve şeffaf bir şekilde ele alma kararlılığı gösterdiğini söyledi.

Yıldız, "Kimyasal silahlar konusunda sürdürülebilir ilerlemenin, sahadaki gerçekleri dikkate alarak, Suriye ile pratik, kademeli ve iyi koordine edilmiş bir işbirliği yoluyla en iyi şekilde sağlanabileceğine kesinlikle inanıyoruz." dedi.

Bu bağlamda, Suriye'nin teknik ve lojistik kapasitesini güçlendirmek için destek vermeye devam ettiklerini belirten Yıldız, Suriye'nin bu yolda istikrarlı bir şekilde ilerlediğini görmekten de memnuniyet duyduklarını aktardı.

Türk Büyükelçi, Suriye'deki eski rejimden kalan kimyasal programın tespiti ve imhasıyla ilgili zorlukların farkında olduklarını belirterek, "Bu zorluklar, eski rejimin yıkılmasının ardından İsrail'in potansiyel kimyasal silah tesislerini hedef alan hava saldırılarıyla daha da artmıştır." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarının tehlikeli maddelerin salınmasına ve çevredeki sivil nüfusun tehlikeye atılmasına neden olabileceğine dikkat çeken Yıldız, ayrıca saldırıların geçmişte kimyasal silahların kullanılmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya konması ve hesap verebilirliğin sağlanması için vazgeçilmez olabilecek kanıtların yok edilmesine de yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yıldız, "Son olarak, kimyasal silahlar dosyasına yönelik Suriye liderliğindeki çabalara olan güçlü desteğimizi yineliyor ve tüm üye devletleri tam desteklerini vermeye teşvik ediyoruz. Ortak hedefimiz açıktır: kimyasal silahlardan kalıcı olarak arındırılmış bir Suriye elde etmek ve bu karanlık dönemi kesin olarak kapatmaktır." ifadelerini kullandı.