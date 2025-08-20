BM'den ABD'nin UCM Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
BM'den ABD'nin UCM Yaptırımlarına Tepki

20.08.2025 20:49
BM, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırımlarından endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik bugün aldığı yaptırım kararı için "büyük endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD'nin UCM üyesi bazı yargı ve savcı yardımcılarını yaptırım listesine almasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Dujarric, "ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric, UCM'nin uluslararası ceza adaletinin temel bir unsuru olduğunu ve çalışmalarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin aldığı yaptırım kararının savcılık makamının işleyişine ve mahkeme önündeki tüm davalara saygı gösterilmesine ciddi engeller getirdiğine dikkat çekti.

ABD'nin yaptırım kararı için Dujarric, "Yargı bağımsızlığı, saygı duyulması gereken temel bir ilkedir ve bu tür tedbirler uluslararası adaletin temelini zedelemektedir." uyarısını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını belirtmişti.

ABD'li Bakan, açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

