BM'den Arakanlı Müslümanlar için acil yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Arakanlı Müslümanlar için acil yardım çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, Arakanlı Müslümanların zor durumu için uluslararası hukuka uygun eylem çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) zor durumlarla karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakanlı Müslümanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in Arakanlı Müslümanların bulunduğu zor durum nedeniyle küresel ilgi ve eylem çağrısını yineledi.

Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı Müslümanların güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini, kalıcı çözüm konusundaki umutlarının azaldığını, hayat kurtaran insani yardımları etkileyen fon kesintileri ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dujarric, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer toplulukların "çatışma ve yerinden edilme" meseleleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Dujarric, "Hareketlilik ve insani yardıma erişim kısıtlılığı sürerken her yıl yüzlerce sivil öldürülüyor." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanların keyfi gözaltılara ve cinsel şiddete maruz kaldığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası göçmen hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamında uygulanabilir yükümlülükler uyarınca sivillerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Guterres'in Bangladeş ve diğer ülkelerin Arakanlı Müslüman göçmenleri kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ve diğer ülkelere de Myanmar'dan kaçanlara koruma sağlamaları çağrısı yaptığını aktardı.

Guterres'in, çok sayıda Arakanlı Müslümanın denizde hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları için işbirliğini teşvik ettiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin, Myanmar'daki krizin kökten çözümü için kapsamlı siyasi bir çözüm yönünde toplu harekete geçilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

Dujarric, "Şartlar, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşünü mümkün kılana kadar (Guterres), uluslararası toplumu insani yardım, geçim fırsatı ve kendi ayakları üstüne durabilmeleri için destek sağlamaya devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Arakanlı Müslümanlar için acil yardım çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamak’ta yangının başlama anı kamerada Mamak'ta yangının başlama anı kamerada
Kenti karıştıran görüntü Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı Kenti karıştıran görüntü! Türk bayrağına av tüfeği ile ateş açıldı
’Kürt işçilere saldırı’ iddiasının aslı bambaşkaymış Şüpheliler hakkında karar verildi 'Kürt işçilere saldırı' iddiasının aslı bambaşkaymış! Şüpheliler hakkında karar verildi
Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler Yaşam savaşı veriyor Evinden alıp boş araziye götürdükleri genci taşla dövdüler! Yaşam savaşı veriyor
Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı Kahreden tesadüf: Yardım için koşan baba, aracın içinde oğlunu görünce yıkıldı
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’tan tarihi iklim çağrısı

09:43
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
Kuytulcular operasyonunda kan donduran detaylar! İran modeli casusluk ve sözde mahkemeler
09:42
Arda Güler Vinicius’u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at
Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
09:02
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı
09:02
Gelin yok, damat var: Nazilli’de sıra dışı düğün
Gelin yok, damat var: Nazilli’de sıra dışı düğün
08:47
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
40 yıllık zeytin devinden kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 09:54:24. #.0.2#
SON DAKİKA: BM'den Arakanlı Müslümanlar için acil yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.