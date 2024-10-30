BM'den Baalbek İçin Koruma Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Baalbek İçin Koruma Uyarısı

BM, İsrail'in Baalbek'e yönelik saldırı tehdidini kınayarak kültürel alanların korunması gerektiğini belirtti.

30.10.2024 21:48
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Lübnan'ın Baalbek kentine yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından kültürel alanların korunması gerektiği uyarısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, çatışmalarda sıklıkla yerine geri konulması mümkün olmayan kültürel mirasın yok edildiğini dile getirerek, "UNESCO kültür alanlarının korunması gerek." dedi.

Dujarric, "Buranın havaya uçurulması savaş suçu teşkil eder mi?" sorusuna karşılık ise kesin bir dille cevap veremeyeceğini belirterek, bu alana bir zarar gelmesini istemediklerini söylemekle yetindi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri içine alan geniş bir alan için yeni bir saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Baalbek kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Saldırılar 3 bin yıllık Baalbek şehrini tehdit ederken, İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Savaş ve Çatışma, Kültür Sanat, Güvenlik, Güncel, Unesco, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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