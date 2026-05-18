BM'den BAE Nükleer Santrali Saldırısına Endişe

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Barakah Nükleer Enerji Santrali yakınlarına yapılan saldırıdan derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi kanalıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Guterres, "17 Mayıs'ta BAE'nin Abu Dabi kentindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin çevresinde bulunan bir elektrik jeneratöründe insansız hava aracı saldırıları sonucu yangın çıktığı yönündeki haberlerden derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmanın daha da tırmanmaması için sürekli olarak uyarıda bulunduğunu hatırlatarak Guterres, "Bu olay, tüm taraflara çatışmayı tamamen durdurması için bir başka neden daha sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer santraller de dahil sivil altyapılara yönelik saldırıların sonlanması çağrısı yapan Guterres, bu saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve kınanması gerektiğini kaydetti.

BAE'nin Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında dün İHA ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı.

Abu Dabi Basın Ofisi'nden konuya ilişkin kamuoyuna verilen bilgide, İHA saldırısı sonucu santralin iç güvenlik çevresi dışında bulunan bir elektrik jeneratöründe çıkan yangına ekiplerin müdahale ettiği aktarılmıştı.