BM'den Boko Haram Saldırısına Kınama - Son Dakika
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BM'den Boko Haram Saldırısına Kınama

BM, Borno'daki Boko Haram saldırısında 40 kişinin hayatını kaybetmesini kınadı ve dayanışma vurgusu yaptı.

16.01.2025 19:19
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Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği ve 40 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BM'nin Nijerya'daki İnsani Yardım Koordinatörü Mohamed Malick, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletinde 13 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 40 kişinin öldürülmesini dehşet verici olarak nitelendirdi.

Saldırıyı kınadığını belirten Malick, hayatını kaybedenler için bölge halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Malick, BM'nin Borno halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu kaydederek, saldırıyı düzenleyenlerin tespit edilerek adalete teslim edilmesini talep etti.

Boko Haram terör örgütü üyeleri, 13 Ocak 2024'te Borno eyaletine bağlı Dumba bölgesinde çiftçilere ve balıkçılara düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Boko Haram Saldırısına Kınama - Son Dakika

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