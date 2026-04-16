BM'den Epstein İddialarına Hesap Sorma Çağrısı

16.04.2026 18:29
BM raportörleri, Epstein dosyalarındaki insan ticareti iddialarının şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein soruşturmasında ortaya çıkan "insan ticareti" iddialarına ilişkin hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Epstein dosyalarında yer alan, genç kadın ve kız çocuklarının cinsel istismar amacıyla sistematik olarak kaçırıldığına dair güvenilir iddialardan dolayı son derece endişeliyiz. Bununla ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını ve insan ticareti iddialarına ilişkin hesap sorulmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Epstein dosyası iddialarının, üst düzey politikacıları, diplomatları, küresel iş dünyası liderlerini ve önde gelen akademisyenleri kapsadığına dikkati çekilen açıklamada, bu iddiaların, kız çocukları ve genç kadınların uluslararası sınırlar boyunca onlarca yıldır devam eden insan ticareti vakalarına dair şok edici kanıtlar sunduğuna işaret edildi.

Açıklamada, bu vakalarda önleme, mağdurları ve hayatta kalanları belirleme, onlara yardım etme, failleri soruşturma ve yargılama konusunda başarısız olunduğu vurgulandı.

"Ülkelere, insan ticaretiyle mücadele etme çağrısı"

Çocuk ve genç kadın ticaretinin ciddi bir suç ve insan haklarının ağır ihlali olduğunu kaydedilen açıklamada, "Çocuk kaçakçılığının küresel ölçekte bu kadar yaygın şekilde devam edebilmesi ve bu olaya dünyaca ünlü birçok ismin karışmış olması, ataerkil iktidar sistemlerinin kökleşmiş ayrımcılığını, şiddetini ve bunların varlığını sürdürmesine izin veren hesap verebilirlik eksikliklerini açıkça ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkelerin ve kolluk kuvvetlerinin tepkisinin tamamen yetersiz olmasından, iddia edilen suçların ciddiyeti ile mağdurların ve hayatta kalanların çektiği acılara kayıtsız kalmasından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Çocukların cinsel istismar amacıyla kaçırılmasının çocukluk dönemlerini mahvettiği vurgulanan açıklamada, bu durumun, çocukların yaşamları, hayatta kalmaları ve sağlıkları üzerinde uzun vadeli yıkıcı sonuçlar doğurduğunun da altı çizildi.

Açıklamada, "Ülkelere, uluslararası hukuka dayanan, cinsel sömürü amacıyla insan ticaretiyle mücadele etme, insan ticareti mağdurlarını tespit etme, onlara yardım etme ve onları koruma konusunda yükümlülükleri olduğunu hatırlatırız." ifadesi yer aldı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

