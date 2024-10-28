BM'den Fransa'ya Başörtüsü Yasağına Tepki - Son Dakika
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BM'den Fransa'ya Başörtüsü Yasağına Tepki

BM raportörleri, Fransa'daki başörtüsü yasağının ayrımcılık olduğunu ve geri alınması gerektiğini açıkladı.

28.10.2024 20:47
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağının ayrımcılık olduğunu ve bu kararın geri alınması gerektiğini bildirdi.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbol ve basketbol federasyonlarının başörtülü oyuncuları amatör seviye dahil müsabakalardan men etme ve Fransa hükümetinin başörtülü Fransız sporcuların ülkelerini Paris Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmesini engelleme kararının orantısız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Bu karar, oyuncuların kimliklerini, dinlerini veya inançlarını özel ve kamusal alanda özgürce ifade etme ve kültürel hayata katılma haklarını ihlal ediyor. Sporculara yönelik başörtüsü yasakları ayrımcıdır ve geri alınmalıdır. Başörtüsü takan Müslüman kadın ve kızlar, kültürel ve sportif hayata katılım konusunda eşit haklara sahip olmalı ve parçası oldukları Fransız toplumunun tüm alanlarında yer almalı." ifadeleri kullanıldı.

Devletin tarafsızlığı ve laik yapısının, ifade özgürlüğü ve din veya inanç özgürlüğü haklarına kısıtlamalar getirmek için meşru bir gerekçe olmadığına vurgu yapılan açıklamada, bu özgürlüklerin herhangi bir şekilde sınırlandırılmasının orantılı olması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bu kısıtlamalar, uluslararası hukukta belirtilen amaçlardan birine ulaşmak için gerekli olmalı. Varsayımlar veya önyargılarla olmamalı ve kanıtlanabilen gerçeklerle haklı çıkarılmalı." denildi.

Ayrıca açıklamada, Fransa'nın, başörtüsü takmayı seçen kadınlara ve kızlara yönelik hoşgörüsüzlük ve onların dışlanmasının önüne geçmekle ilgili tüm önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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