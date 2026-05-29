BM'den Gannuşi ve Ekremi İçin Serbest Bırakma Çağrısı

29.05.2026 12:26
El-Kerame, BM'nin tutuklu siyasetçiler Gannuşi ve Ekremi'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Cenevre merkezli El-Kerame İnsan Hakları Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun (WGAD) Tunuslu siyasetçi Raşid el-Gannuşi ile eski hakim ve cumhuriyet savcısı Beşir el-Ekremi hakkında verdiği kararların uygulanması çağrısında bulundu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'un Cenevre'deki BM Daimi Temsilciliğine gönderilen mektupta, WGAD'ın Gannuşi ve Ekremi hakkında yayımladığı görüşlerin uygulanmasının sağlanması için Tunus makamları nezdinde girişimde bulunulmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, BM uzmanlarının her iki isim hakkında da derhal serbest bırakılmaları yönünde çağrıda bulunmasına rağmen Gannuşi ve Ekremi'nin halen tutuklu bulunduğu ifade edildi.

El-Kerame'nin, BM kararlarının uygulanmamasının sürmesi üzerine Tunus'un BM Daimi Temsilciliğiyle temasa geçtiği aktarılan açıklamada, temsilciliğin BM mekanizmaları ile ulusal makamlar arasında kurumsal bir köprü görevi gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, İnsan Hakları Konseyi ve ona bağlı özel prosedürlerin resmi muhatabı olan daimi temsilciliğin, BM uzmanlarının tavsiye ve görüşlerini ilgili makamlara iletmek ve bunların ulusal düzeyde uygulanmasını teşvik etmek bakımından önemli bir diplomatik rol üstlendiği kaydedildi.

Örgüt, BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun eski hakim ve cumhuriyet savcısı Ekremi hakkında yayımladığı görüşte, özgürlüğünden yoksun bırakılmasının keyfi nitelikte olduğu sonucuna vardığını ve derhal serbest bırakılmasıyla birlikte uygun tazminat verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, BM uzmanlarının Ekremi'nin gözaltına alınması ve hakkında yürütülen işlemlerin, yargı bağımsızlığına yönelik tehditlerin ve yargı mensupları üzerindeki baskıların yaşandığı bir ortamda gerçekleştiğine işaret ettiği ifade edildi.

Tunus makamları ise Gannuşi ve diğer tutuklu siyasetçiler hakkındaki davaların bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğünü, yargı süreçlerine müdahale edilmediğini ve ilgili dosyaların adli makamların yetki alanında bulunduğunu belirtiyor.

Tunus'ta muhalefetin önde gelen isimlerinden Gannuşi, Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından çeşitli davalar kapsamında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Eski hakim ve cumhuriyet savcısı Ekremi ise Şubat 2023'ten bu yana tutuklu bulunuyor.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan El-Kerame İnsan Hakları Örgütü, Arap dünyasında insan hakları ihlallerinin izlenmesi ve uluslararası mekanizmalara taşınması alanında faaliyet gösteriyor.

Kuruluş, özellikle keyfi tutuklama, zorla kaybetme ve adil yargılanma hakkı ihlallerine ilişkin dosyaları BM mekanizmalarına taşımasıyla biliniyor.

Kaynak: AA

