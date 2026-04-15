BM'den Gazze için elektrik uyarısı
BM'den Gazze için elektrik uyarısı

15.04.2026 22:43
BM, Gazze'deki elektrik jeneratörlerinin arızalandığını ve kullanım süresinin kısaltıldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail'in yenilenmesine izin vermediği elektrik jeneratörlerinin mekanik arıza çıkarma bakımından kritik seviyelere yaklaştığını, bundan ötürü "kullanım saatlerinin azaltılmak zorunda kalındığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) dün elektrik jeneratörlerinin mekanik arıza açısından kritik seviyelere yaklaştığı yönündeki raporuna işaret eden Haq, yetkililerin "bu jeneratörlerin çalıştırılma saatlerini nisanın ilk haftasından itibaren kısmak zorunda kaldığı" bilgisini paylaştı.

Haq, BM ve ortak çalıştığı insani yardım kuruluşlarının daha fazla aksamanın önüne geçebilmek adına Gazze'ye "hayati önem taşıyan yedek parça" ve diğer benzeri malzemeleri sokabilmek için daha fazla onaya ihtiyaçlarının bulunduğuna dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, İsrailli yetkililere seslenerek, "Bu parçalar, tesislerimizin işlerliğini sürdürebilmesi ve bizim de Gazze'deki varlığımızı devam ettirebilmemiz için hayati öneme sahiptir." dedi.

Konunun aciliyetinin altını çizen Haq, "Bu tesisler, savunmasız durumdaki insanlara çeşitli hizmetler sunmaktadır." diye konuştu.

Haq, Gazze'de Zikim Geçidi'nin açılmasının bölgedeki insani duruma faydası olduğunu doğrulayarak ancak bunun yeterli olmadığını, Gazze'ye "daha fazla yardımın ulaşmasını ve hatta yeni sınır kapılarının açılmasını talep etmeyi sürdürdüklerini" kaydetti.

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
