BM'den İsrail'e Aktivistlerin Serbest Bırakılması Çağrısı

06.05.2026 12:26
BM, İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri acilen serbest bırakmasını istedi ve Gazze'ye yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'e, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırının ardından alıkoyduğu aktivistler Seyf Ebu Kişk ile Thiago Avila'yı acilen ve koşulsuz serbest bırakması çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım malzemesi ulaştırmak için yolda olan Küresel Sumud Filosu'na saldırı düzenleyen İsrail donanmasının filonun iki sözcüsü Seyf Ebu Kişk ile Thiago Avila'yı alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrail, uluslararası sularda gözaltına alınan ve İsrail'e getirilen, hala suçlama olmaksızın tutulan Küresel Sumud Filosu üyeleri Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'yı acilen ve koşulsuz olarak serbest bırakmalı" ifadelerini kullanan Al-Kheetan, Gazze'deki Filistin halkına insani yardım ulaştırmanın ve onlarla dayanışma göstermenin suç olmadığını kaydetti.

Al-Kheetan, Gazze halkının bu yardımlara çok ihtiyacı olduğunun altını çizerek "Seyf Ebu Kişk ve Avila'ya yönelik ağır kötü muamele iddiaları araştırılmalı ve sorumlular adalete teslim edilmeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in keyfi gözaltı uygulamasının yanı sıra uluslararası insan hakları hukukuna aykırı, geniş ve muğlak tanımlanmış terörizm yasalarına son verilmesini talep eden Al-Kheetan, "İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayı da sona erdirmeli, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın girişine izin vermeli ve kolaylaştırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

