BM'den İsrail'e Cinsel Şiddet Suçlaması

29.05.2026 17:14
BM, İsrail'in 31 Filistinliye cinsel şiddet uyguladığını ve kara listeye alındığını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Birleşmiş Milletlerin (BM), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 10'u çocuk 31 Filistinliye yönelik cinsel şiddeti doğruladığını bildirdi.

Haaretz gazetesi, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" aldığı kaydedilen rapordan bilgiler yayımladı.

Habere göre, BM raporunda, İsrail ordusu, İsrail Cezaevi İdaresi ve sınır polisinin Filistinlilere yönelik ihlallerden sorumlu olduğu belirtilerek İsrail'e, bu ihlallerin önlenmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

BM'nin çok sayıda Filistinliye cinsel şiddet vakasını doğruladığı kaydedilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 10'u çocuk 31 Filistinlinin İsrail güçlerinin cinsel şiddetine maruz kaldığı aktarıldı.

Raporda, doğrulanan vakaların 13'ünün 2025, 18'inin ise 2023 ve 2024 yıllarında meydana geldiği belirtildi.

İhlaller arasında "nesnelerle gerçekleştirilen tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, cinsel organlara yönelik fiziksel şiddet, cinsel organlara yönelik kasıtlı atışlar, göğüslere ve cinsel organlara dokunma, bariz bir güvenlik gerekçesi olmaksızın yapılan çıplak arama ve vücut boşluklarının aranması, zorla çıplak bırakma ve tecavüz tehditleri"nin yer aldığı kaydedilen raporda, çoğu Gazze sakini 9 Filistinlinin bazı durumlarda defalarca olmak üzere tecavüz ve toplu tecavüze maruz kaldığına dikkat çekildi.

Raporda, suçların çoğunun, Sde Teiman ve Etzion gözaltı merkezi gibi askeri üslerin yanı sıra Megiddo, Ofer, Remle, Hasharon, Shatta, Nefha ve Damon hapishaneleri ile Gush Etzion karakolunda Filistinlilerin gözaltında tutulduğu ve sorgulandığı sırada işlendiği kaydedildi.

Vakaların çoğunda aynı anda meydana gelen çeşitli cinsel şiddet biçimlerinin yer aldığı ve bazı durumlarda bu olayların video veya fotoğraflarla belgelendiği belirtilen raporda, kadın tutuklulara yönelik istismarların tecavüz tehditleri, zorla çıplak bırakma, istenmeyen fiziksel temas ve güvenlik açısından açık bir gerekçe olmaksızın yapılan aşağılayıcı çıplak arama işlemlerini içerdiği aktarıldı.

Raporda, erkeklerin ve erkek çocukların tecavüz veya tecavüz girişimine maruz kaldıkları ve cinsel organlarına yönelik şiddet gördükleri belirtildi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıklamıştı.

İsrail yönetimi, tepki olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle tüm ilişkilerini askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
