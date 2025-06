BM'den İsrail'e Endişe

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in "yeni tahliye emirlerinden" derin endişe duyduğu ve Gazze'de devam eden sivil can kayıplarını kınadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in "yeni tahliye emirlerinin" yine binlerce kişiyi yerinden edeceğine dikkati çeken Dujarric, Genel Sekreter'in bu durumdan "derin endişe" duyduğunu aktardı.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in hava saldırıları ve diğer saldırıları nedeniyle Gazze'de süren sivil can kayıplarını kınadığını belirtti.

Sivillere saygı gösterilmesinin ve korunması gerektiğinin altını çizen Dujarric, "İnsani ilkeler olan tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme doğrultusunda tam, güvenli ve sürekli bir insani yardım erişimi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Dujarric, Genel Sekreter'in arabulucuların sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığını ve taraflara, Gazze'de kalıcı bir ateşkese derhal ulaşmaları yönündeki çağrısını yinelediğini kaydetti.

5 kişiden 1'i "korkunç boyutta" açlıkla mücadele ediyor

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi de aktaran Dujarric, insani yardım dağıtımına yönelik kısıtlamalar nedeniyle insanların açlıkla mücadele ettiğini, 5 kişiden 1'inin "korkunç boyutta" açlık çektiğini bildirdi.

Dujarric, yaklaşık 90 bin kadın ve çocuğun açlık nedeniyle acilen tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazze'ye acilen yakıt girişine de ihtiyaç olduğunu yineleyen Dujarric, İsrail'in BM'nin insani yardım operasyonlarını da engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, İsrail'in dün 15 insani yardım girişiminden 5'ini doğrudan reddettiğini, 2'sinin de daha sonradan engellendiğini kaydetti.