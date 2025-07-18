BM'den İsrail'e Gazze Uyarısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de bina yıkım düzeyinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bunun sonlandırılması gerektiğini bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM'nin kendi uydu tespit sistemiyle Gazze'deki binaların yıkımını görebildiğini aktaran Haq, "Birçok kez bu boyutta yıkımın kabul edilemez olduğunu ifade ettik." dedi.

Haq, Gazze'de çok sayıda binanın yok edilmesi sonucu insanların evsiz kaldığını ve birkaç kez yerinden edildiğini kaydetti.

İsrailli yetkililere bu boyutta yıkımı sonlandırma çağrısında bulunduklarını ifade eden Haq, aynı zamanda BM'nin Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

Haq, İsrail'in insani yardım operasyonlarını da engellemeye devam ettiğini, dün BM'nin 13 girişiminden sadece 7'sine izin verildiğini, BM ekiplerinin bu vesileyle bir miktar yakıt, su ve ilaç ikmali yapabildiğini söyledi.