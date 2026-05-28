BM'den İsrail'e Kara Liste Uyarısı

28.05.2026 22:31
BM, İsrail'i tecavüz suçlamalarıyla kara listeye aldı; misilleme yapılmamasını umuyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" almasına, Tel Aviv yönetiminin "misilleme yapmaması umudunu" paylaştı.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları cevaplandırdı.

?BM'nin İsrail hapishanelerinde tecavüz hadiselerine karışanları listeleme girişimine, Tel Aviv tarafından misilleme endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Dujarric, "Böyle bir durumun yaşanmamasını şiddetle umuyoruz." ifadesini kullandı.

Dujarric, bu karara tepki olarak İsrail tarafının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisi ile "ilişkileri dondurduğunu" duyurmasının hatırlatılması üzerine şimdilik Kudüs'teki BM birimleriyle diyaloğun devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Bu diyaloğun sürmesini büyük bir istekle temenni ediyoruz, zira bu durum, yakın zamanda BM Güvenlik Konseyi ve ABD Başkanı (Donald) Trump tarafından sunulan planla yeniden teyit edilen Gazze'ye insani yardım ulaştırılması da dahil, bölgedeki görev kapsamımızdaki çalışmalarımız açısından hayati önem taşımaktadır." dedi.

ICRC yetkililerinin, hapishanelerdeki Filistinlilerle görüşmesine izin verilmiyor

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Dannon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guterres görevde kaldığı sürece İsrail misyonunun Genel Sekreterlik ofisiyle hiçbir şekilde "temas kurmayacağını" ve halefinin atanmasını bekleyeceklerini ifade etmişti.

Tel Aviv yönetimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.

BM başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 döneminde en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

