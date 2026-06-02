BM'den İsrail'e Kötü Muamele Suçlaması

02.06.2026 18:09
BM OHCHR, İsrail'in Filistinlilere keyfi gözaltı ve işkence uygulamalarının savaş suçu olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin keyfi gözaltı, sistematik işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, bu uygulamaların savaş suçu teşkil ettiğini ve insanlığa karşı suç kapsamına da girebileceğini belirtti.

OHCHR Filistin Ofisi'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlallerine dair rapor paylaşıldı.

Raporda, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından alıkonulan Filistinlilerin keyfi gözaltı, sistematik işkence ve diğer kötü muamele türleriyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

OHCHR'nin raporunda, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde 9 bin 300'den fazla Filistinlinin bulunduğu, bunların yaklaşık yarısının herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında tutulduğu ifade edildi.

İsrail'in gözaltı merkezlerinde 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, aç bırakma, tecavüz ve diğer cinsel işkence türleri dahil olmak üzere işkence ve kötü muamelenin yaygın şekilde kullanıldığının belgelendiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, söz konusu uygulamaların savaş suçu teşkil ettiği ve insanlığa karşı suç kapsamına da girebileceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

