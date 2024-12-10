BM'den İsrail'e Suriye Uyarısı

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(ANKARA) – Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'e Suriye'ye yönelik bombardımanları ve askeri hareketlerini derhal durdurması çağrısında bulundu.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden günler sonra, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hareketlerini ve bombardımanlarını görmeye devam ediyoruz. Bunun durdurulması gerekiyor. Bu son derece önemli" dedi.

Pedersen ayrıca Esad sonrası geçiş sürecine tüm etnik grupların dahil edilmemesi halinde Suriye'de daha fazla çatışma yaşanması riski olduğu uyarısında bulundu. Pedersen, iktidar geçişi sırasında iyi düzenlemeler yapıldığı sürece Suriye'de yaptırımların sona ermesi, mültecilerin geri dönmesi ve adaletin uygulanmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; İsrail savaş uçakları, başkent Şam da dahil olmak üzere ülke genelinde onlarca saldırı gerçekleştirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) askeri hedeflere 100'den fazla saldırı düzenlendiğini bildirdi.