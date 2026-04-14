BM'den İsrail'e Yerleşim Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den İsrail'e Yerleşim Uyarısı

14.04.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararından endişeli. Yasa dışı inşaatları durdurmalı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararından "son derece" endişeli olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, İsrail hükümetinin nisanda işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yerini onaylamasıyla ilgili haberlerden son derece endişeli olunduğu vurgulanarak, bunun, tek seferde "onaylanan" en yüksek sayıda yerleşim planı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in bu adımla işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakını genişleten ve pekiştiren yasa dışı yerleşim inşaatındaki keskin artış eğilimini sürdürdüğüne işaret edilen paylaşımda, "İsrail (yasa dışı) yerleşim yerlerinin kurulmasını ve genişletilmesini derhal durdurmalı." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden tüm İsrailleri tahliye etmesi ve Filistin topraklarının işgaline son vererek yasa dışı yerleşim politikalarını sonlandırması gerektiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Yerleşim Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:31:55. #.0.4#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Yerleşim Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.