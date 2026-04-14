BM'den İsrail'e Yerleşim Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararından "son derece" endişeli olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, İsrail hükümetinin nisanda işgal altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yerini onaylamasıyla ilgili haberlerden son derece endişeli olunduğu vurgulanarak, bunun, tek seferde "onaylanan" en yüksek sayıda yerleşim planı olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in bu adımla işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakını genişleten ve pekiştiren yasa dışı yerleşim inşaatındaki keskin artış eğilimini sürdürdüğüne işaret edilen paylaşımda, "İsrail (yasa dışı) yerleşim yerlerinin kurulmasını ve genişletilmesini derhal durdurmalı." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden tüm İsrailleri tahliye etmesi ve Filistin topraklarının işgaline son vererek yasa dışı yerleşim politikalarını sonlandırması gerektiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.