BM'den İsrail-Hamas Ateşkesine Uygulama Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Filistinlilere yönelik ölümcül saldırılarının devam ettiğini belirterek, anlaşmanın iyi niyetle uygulanması çağrısı yaptı.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Filistinli kaynaklardan aktarıldığına göre, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması açıklandığından bu yana İsrail, 31 kadın ve 27 çocuk olmak üzere 100'den fazla Filistinliyi öldürdü. BM İnsan Hakları Ofisinin bu konudaki raporu nedir ve bu ölümleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Shamdasani, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ateşkes öncesinde, (İsrail tarafından) dün gece dahil yoğun bombardıman görüyoruz. Gazze Sağlık Bakanlığının sadece 15 ve 16 Ocak'ta 81 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdiğini biliyoruz. Çatışmanın tüm taraflarını, ateşkes anlaşmasının rayından çıkmasını önlemek ve çok zor kazanılmış olan ateşkes anlaşmasını iyi niyetle uygulamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Tarafları, bu anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamasını mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmaya doğru ilerlemeye davet ediyoruz."