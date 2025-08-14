BM'den İsrail'in Gazze Saldırıları Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarının devam etmesi durumunda, "korkunç insani koşullar" altında yaşayan Filistinli ailelerin durumunun daha da kötüleşeceğini belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

İnsani bakımdan yaşanan "korkunç durumun" devam ettiğini hatırlatan Dujarric, "İsrail'in Gazze'deki kara harekatı devam ederse halihazırda korkunç insani koşullar altında olan binlerce aile, uçurumun kenarına itilebilir." dedi.

Dujarric, İsrail'in, son birkaç gündür Gazze Şeridi'nin Deyr El-Balah ve Han Yunus kentlerine yönelik hava saldırıları ve topçu ateşini yoğunlaştırdığı, bu kentlerdeki konutları ve yerinden edilmiş Filistinlileri vurarak "çok sayıda can kaybına yol açtığı"nı söyledi.

Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sının "İsrail askerinin kontrolünde veya tahliye emri altında" olduğunu belirten Dujarric, insani yardım ekiplerinin, "vahim insani duruma gerekli ölçekte müdahale etmek için" gereken erişim ve malzemelerden yoksun olduğuna dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı da "Daha fazla alan kaybı, daha fazla kitlesel yerinden edilme emri veya yoğunlaştırılmış saldırılar yıkıcı sonuçlara yol açabilir." diye ekledi.

Dujarric ayrıca, İsrail'in barınak malzemelerinin girişine getirdiği yasağın 5 aydan uzun süredir yürürlükte olduğunu hatırlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 776 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 906 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren burada düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 251 kişi yaşamını yitirdi, 42 bin 865 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1881'e çıktı, yaralı sayısı 13 bin 863'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, buranın tamamını işgal edeceklerini duyurdu.