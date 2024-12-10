BM'den İsrail'in Golan Tepeleri Açıklaması

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesinin, 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğunu belirtti.

Pedersen, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye'deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "İsrail, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinden sonra işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etti ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdiğine ilişkin haberler var. Bu adım sizce uluslararası hukuka aykırı mı? İsrail'e işgal ettiği Suriye topraklarından çıkma çağrısı yapıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Pedersen, "(BM Genel Merkezi) New York'tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şeyin (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974'teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlali olduğu." dedi.

Pedersen, New York'taki meslektaşlarıyla bu konuyu yakından takip edeceklerinin de altını çizdi.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerinin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.