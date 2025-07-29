BM'den Kamboçya-Tayland Ateşkesine Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamboçya ile Tayland arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını, mevcut silahlı çatışmaları sona erdirmek ve gerilimi azaltmak için atılmış olumlu bir adım diye nitelendirerek anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq pazartesi günü yaptığı açıklamada, Guterres'in "iki ülkeye de anlaşmayı tam olarak uygulama ve uzun süredir devam eden sorunları çözmek ve kalıcı barışı sağlamak üzere elverişli bir ortam yaratma çağrısında bulunduğunu" belirtti.

Haq, "Genel Sekreter, hem ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) dönem başkanı olan Malezya'nın hem de ABD ve Çin'in durumun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yönelik özverili çabalarını takdirle karşılamaktadır" diye konuştu.

Haq, BM'nin bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, kendi ev sahipliğinde Malezya'nın Putrajaya kentinde düzenlenen toplantının ardından Tayland ve Kamboçya liderlerinin pazartesi gece yarısından itibaren ateşkes uygulama konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.