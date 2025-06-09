BM'den Los Angeles'taki Göçmen Protestolarına Uyarı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla süren protestolarla ilgili "durumun daha fazla militarize olmasını" istemediklerini söyledi.

Haq'a, günlük basın toplantısında Los Angeles'taki protestolar soruldu.

Kesinlikle sahadaki tüm tarafların durumu yatıştırmasını umduklarını belirten Haq, "Bu durumun daha fazla militarize olmasını istemiyoruz ve biz yerel, eyalet ve federal düzeylerdeki tarafları bunu yapmak için çalışmaya teşvik ediyoruz." dedi.

Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestolara karşı Ulusal Muhafızları göndermesini "militarizasyon" olarak mı gördüğü şeklindeki bir soruya da "Sanırım sahadaki durumun ne olduğunu biliyorsunuz ve istediğimiz şey bunun yatıştırılmasıdır." şeklinde cevap verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.