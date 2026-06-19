BM'den Lübnan'da Ateşkes Memnuniyeti - Son Dakika
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BM'den Lübnan'da Ateşkes Memnuniyeti

19.06.2026 20:28
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BM, Hizbullah ve İsrail arasındaki ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladı ve diyalog çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasında varıldığı belirtilen ateşkes haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

ABD medyasında, İsrail ile Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaştığına dair haberlerin farkında olduklarını dile getiren Dujarric, "Bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığımızı söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, taraflara düşmanlıkları sona erdirme, mevcut ateşkes düzenlemelerine saygı gösterme, uzun vadeli güvenlik ve istikrar için tek geçerli yol olan diyaloğu sürdürme çağrısı yaptı.

Öte yandan BM Lübnan Geçici Barış Güçlerinin (UNIFIL) bugün yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar İsrail güçlerinin Lübnan'ın hava sahasını 49 kez ihlal ettiğini aktardığını belirten Dujarric, ayrıca Lübnan topraklarına yönelik 51 hava saldırısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Dujarric, BM Barış Gücü askerlerinin yine aynı saatler arasında 695'i İsrail güçlerine atfedilen toplam 748 roket, havan topu ve ateş açma olayını tespit ettiklerini, ayrıca İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelerde yoğun askeri hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'da Ateşkes Memnuniyeti - Son Dakika

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