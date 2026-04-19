BM'den Lübnan'daki Saldırıya Kınama
BM'den Lübnan'daki Saldırıya Kınama

19.04.2026 00:20
BM Genel Sekreteri Guterres, UNIFIL'e düzenlenen saldırıyı kınadı, 1 asker hayatını kaybetti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'ın güneyinde BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen, 1 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, Lübnan'daki UNIFIL'de görev yapan 1 Fransız barış gücü askerinin öldürüldüğü, 2'sinin durumu ağır 3 askerin yaralandığı saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterin, hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine, meslektaşlarına ve Fransa hükümeti ile halkına taziyelerini ilettiği aktarılan açıklamada, bunun, UNIFIL'de görev yapan barış güçlerinin ölümüne neden olan üçüncü olay olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, tüm taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği düşünülen saldırıda 1 Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Samsun’da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig’de Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de
Tedesco’dan istifa sorusuna cevap Tedesco'dan istifa sorusuna cevap
Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir Hukukçulardan ezber bozan yaklaşım: Ceset olmadan da cinayet davasında mahkumiyet verilebilir
Asayiş artık berkemal değil Yeşilçam’ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti Asayiş artık berkemal değil! Yeşilçam'ın komiseri Dündar Aydınlı hayatını kaybetti
Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti

23:26
Bursa’nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı
23:14
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü
23:08
Nazilli’de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
Nazilli'de fen lisesi pansiyonunda yangın çıktı
22:59
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı
22:21
Adana’da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
Adana'da şiddetli yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi
22:16
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş
